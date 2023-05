In Emilia Romagna allerta rossa, fiumi a rischio piene. Prorogata allerta in Campania e Toscana

Abbondanti piogge si stanno abbattendo da diverse ore in Emilia-Romagna in particolare nel settore centro orientale della regione. Alta attenzione va ai torrenti Samoggia, all'Idice, al Quaderna, al Sillaro e al Lavino, dove sono previsti raggiungimenti e superamenti della soglia idrometrica 3.

Preoccupa la situazione nel Comune di Castenaso , in provincia di Bologna, che raccomanda massima attenzione a causa dell'innalzamento del torrente Idice nel territorio . Lo si legge nell'account Facebook del Comune, dove si sottolinea che "al momento in cui scriviamo l'Idice risulta aver tracimato inizialmente nelle zone della Bassa Benfenati, a Fiesso, Parco della Rocca/parco fluviale e laghetti di Madonna di Castenaso". Si tratta soprattutto di zone rurali.

L'allerta rossa per criticità idraulica sarà attiva fino alla mezzanotte di domani sui principali affluenti del fiume Reno nelle province di Bologna, Ferrara e Ravenna, allerta arancione invece per le piene dei fiumi e le frane in Romagna e nelle province di Parma, Reggio Emilia e Modena. Nella tarda mattinata di oggi si è svolta la riunione del Centro Coordinamento dei Soccorsi (CCS) convocata dalla Prefettura di Bologna, cui ha partecipato Irene Priolo, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna con delega alla Protezione civile, insieme ai rappresentanti dell'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, i Comuni interessati, i vigili del fuoco, Anas, il coordinamento dei volontari e tutti i soggetti coinvolti. Il CCS si riaggiornerà alle 18.

Il Comune ha attivato anche il Centro operativo comunale (Coc), che d'ora in avanti sovrintenderà alle operazioni di monitoraggio. Il sindaco, Carlo Gubellini, e la polizia locale esortano i cittadini a tenersi lontano dalle sponde dell'Idice ea osservare la massima prudenza. Gli aggiornamenti sulla situazione saranno condivisi dal Comune sui propri canali. Nel territorio l'allerta meteo di Arpa e e Protezione Civile è passata da arancione a rosso ("elevata criticità") per le giornate di oggi e di domani.

In Campania nuova proroga dell'allerta meteo Gialla, fino alle 11 di domani, su Penisola sorrentino-amalfitana, monti di Sarno e monti Picentini; Piana Sele, Alto e Basso Cilento. In considerazione della valutazione degli attuali scenari meteorologici e dell'evoluzione dei modelli matematici, il Centro Funzionale della Regione ha spostato il termine dell'allerta, che è attualmente in vigore fino alle 20 di oggi su tutto il territorio regionale, sempre con criticità Gialla.

Anche in Toscana è stato prorogato l'avviso di codice giallo per pioggia fino alle ore 13 di mercoledì 3 maggio. Una perturbazione proveniente dall'Adriatico, viene spiegato, favorisce vento forte, pioggia e temporali che proseguiranno oggi, martedì 2 maggio, e per la mattina di domani, mercoledì 3 maggio. In particolare, oggi pomeriggio e fino alle prime ore di domani, le precipitazioni saranno insistenti, anche se di moderata intensità, sui crinali appenninici e i versanti emiliano-romagnoli in graduale attenuazione nel corso della giornata di domani.

In Sicilia, questa mattina si sono registrati nella zona jonica e in quella tirrena della provincia di Messina i maggiori disagi dell'ondata di maltempo che ha colpito parte del Messinese. La pioggia battente è caduta ovunque provocando frane e smottamenti.

Dopo una breve tregua, il maltempo ha proseguito a colpire nel pomeriggio il comprensorio di Taormina. La polizia locale sta predisponendo la chiusura di una delle arterie da cui si raggiunge il cuore di Taormina - a seguito di una grossa frana che si è riversata sull'arteria. Si registrano al momento anche altre situazioni di criticità per le precipitazioni che stanno ancora colpendo la zona.

Previsioni per domani 3 maggio

Secondo le previsioni curate dal Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare per domani sono previsti ancora rovesci su tutta la penisola, in attenuazione dal pomeriggio.

Nello specifico al Nord ci sarà nuvolosità irregolare, a tratti anche intensa, sulle regioni orientali ed in special modo sull'Emilia Romagna, con piogge o rovesci diffusi su quest'ultima in rapida attenuazione; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del settentrione.

Al Centro e in Sardegna si verificheranno addensamenti sparsi, più compatti su Sardegna, Lazio e sulle regioni adriatiche, con rovesci o temporali sparsi, più intensi sul Lazio. Dalla sera nuvolosità e fenomeni in assorbimento.

Nel Sud e nella regione Sicilia si prevede cielo molto nuvoloso o coperto, con piogge diffuse anche a carattere di rovescio o temporale, più intensi sulle regioni ioniche peninsulari, in graduale attenuazione dal pomeriggio.