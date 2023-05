Ancora allerta rossa maltempo per l'Emilia-Romagna e arancione per il Veneto

E' ancora maltempo in alcune regioni del Nord-Italia. La Protezione civile rileva “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Veneto ed Emilia-Romagna. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento”.

Allerta rossa dunque ancora in Emilia-Romagna e arancione su settori di Veneto ed Emilia. È stata inoltre valutata allerta gialla in Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia-Romagna, Abruzzo, Marche, Umbria e Campania.

La perturbazione che sta colpendo in questi giorni il territorio ravennate comunque non ha, per il momento, determinato innalzamenti preoccupanti dei livelli idrometrici dei fiumi del territorio. Lo ha precisato la Prefettura di Ravenna in una nota, aggiungendo che tuttavia, alla luce delle fragilità del territorio e del possibile imprevedibile evolversi del maltempo, i sindaci del Faentino stanno valutando la chiusura delle scuole.