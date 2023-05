All’ingresso del campo di concentramento di Auschwitz piazzato un chiosco con gelati e vespasiani

In Polonia è scoppiato lo scandalo dopo la diffusione delle immagini di un chiosco di gelati ed ecobagni collocati di fronte all’ingresso del campo di concentramento di Auschwitz. La direzione del complesso, patrimonio storico-culturale ha lanciato un appello alle autorità locali, chiedendo di intervenire.

"Qui ci occupiamo della storia e dell'educazione, conserviamo il monumento... gli abitanti sono indignati per questa brutta vicenda", ha detto all'agenzia di stampa statale PAP, Dagmar Kobiejas della locale Auschwitz-Birkenau Memorial Site Foundation, definendo l'apparizione di un chiosco di gelati nei pressi del campo una vicinanza "scomoda".

Bartos Partisel, portavoce del museo di Auschwitz, ha affermato che si tratta di "un esempio non solo di cattivo gusto estetico, ma anche di mancanza di rispetto per il particolare sito storico".

Il chiosco si trova al di fuori della zona di protezione legale del Memoriale dell'Olocausto, quindi il museo non ha alcuna influenza su di esso. "Speriamo che le autorità locali competenti affrontino questo imbarazzante problema", ha detto Partisel.

Originariamente istituito dalla Germania nazista come campo per prigionieri "politici" polacchi, Auschwitz divenne in seguito principalmente un luogo di sterminio degli ebrei. Vi furono trasportate almeno 1,3 milioni di vittime, di cui almeno 1,1 milioni morirono nel campo. Le vittime includevano circa un milione di ebrei, la maggior parte dei quali morì nelle camere a gas poco dopo il loro arrivo.

Oggi Auschwitz è considerato un simbolo dell'Olocausto ed è uno dei luoghi più visitati della Polonia.