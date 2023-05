Alpinista americano muore durante una spedizione sull'Everest

Un alpinista americano è morto durante una spedizione sull'Everest. Lo ha riferito l'agenzia che organizza la missione, precisando che l'uomo "non si sentiva bene ed è morto al Campo 2. Sono in corso sforzi per riportare (indietro) il suo corpo", ha precisato Pasang Tshering Sherpa di Beyul Adventure. Si tratta del primo straniero quest'anno a morire sulla montagna più alta del mondo.

Si chiamava Jonathan Sugarman e aveva 69 anni. L'anno scorso Sugarman ha abbandonato la sua scalata dal Campo III sull'Everest mentre scalava le vette di Lobuche e Island. "Sono in corso sforzi per trasportare in aereo il suo corpo dal campo II", ha detto Mohan Kafle, manager di Beyul Adventure, aggiungendo che il maltempo stava ostacolando gli sforzi di recupero.

Il laureato di Harvard ha precedentemente lavorato come professore clinico presso i dipartimenti di medicina familiare ed epidemiologia dell'Università di Washington. L'ambasciata americana a Kathmandu si sta coordinando con Beyul e IMG per recuperare il corpo. La morte di Sugarman è la quarta sull'Everest in questa stagione. In precedenza, tre alpinisti sherpa sono morti in una valanga il 12 maggio.

Beyul Adventure è un partner locale dell'organizzatore di spedizioni International Mountain Guides con sede negli Stati Uniti. La stagione primaverile, che va da metà aprile a fine maggio, è iniziata tragicamente quest'anno sull'Everest con la scomparsa di tre alpinisti nepalesi il mese scorso. Il trio stava attraversando la pericolosa cascata di ghiaccio del Khumbu per trasportare rifornimenti al Campo 1, la prima tappa del percorso verso la vetta dell'Everest, quando sono stati colpiti da una massa di neve e trascinati in un crepaccio.