Amministrative, domani i ballottaggi in 7 capoluoghi, primo turno in Sicilia e Sardegna

Altra vigilia elettorale, quella di oggi: domani e lunedì, infatti, si terranno i ballottaggi in 41 Comuni andati al voto due settimane fa. Il primo turno di amministrative del 14 e 15 maggio scorsi ha registrato la vittoria del centrodestra in quattro capoluoghi (Sondrio, Treviso, Latina e Imperia) e del centrosinistra in due, Brescia e Teramo. Domani le urne restano aperte dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15. Lo spoglio delle schede comincerà subito dopo. I riflettori sono puntati su sette capoluoghi: Vicenza, Massa, Pisa, Siena, Terni, Brindisi e Ancona, unico capoluogo di Regione al voto. Gli aventi diritto al voto sono complessivamente 1.340.688 di cittadini.

Le sfide ad Ancona e negli altri capoluoghi

Si vedrà se ci sarà il tanto evocato “effetto Schlein” sul Pd, alla ricerca di una conferma nelle amministrazioni uscenti (Ancona e Brindisi). Proprio nel capoluogo marchigiano si sfidano Ida Simonella (41,28%), centrosinistra, e Daniele Silvetti (45,11%), centrodestra. A Brindisi il ballottaggio sarà tra Roberto Fusco (32,73%), centrosinistra, e Giuseppe Marchionna (44,22%), centrodestra.

Ma il Partito democratico, e le liste e gli alleati che lo sostengono, cercano soprattutto la riconquista delle altre città, un tempo “rosse” e tutte in Toscana, andate agli avversari nelle elezioni del 2018.

A Massa la segretaria dem ha partecipato a un comizio elettorale, invitando la città “a rialzare la testa” e lanciando un appello agli elettori a votare lo schieramento di centrosinistra che è “coeso” rispetto al centrodestra, il quale se dovesse di nuovo portare a casa il sindaco “ricomincerà a litigare”. In pista ci sono Francesco Persiani (35,28% al primo turno), sostenuto nella scorsa tornata da Forza Italia e Lega, che ha subìto la concorrenza interna del candidato di FdI Michele Guidi, arrivato terzo; e il chirurgo Enzo Romolo Ricci (30,05%), per il centrosinistra.

Pisa, città di un altro ex segretario del Pd, Enrico Letta, è contesa tra Michele Conti, sostenuto dal centrodestra, che ha mancato l'affermazione al primo turno per una manciata di voti (49,96%) e Paolo Martinelli (41,12%), ex presidente delle Acli provinciali, sostenuto da centrosinistra ed anche dai Cinquestelle. Un esperimento politico che al primo turno non ha dato risultati politici.

A Siena il ballottaggio sarà tra Nicoletta Fabio, sostenuta dal centrodestra (30,51%) e Anna Ferretti, candidata del centrosinistra (28,8%). L'ago della bilancia sarà Fabio Pacciani, sostenuto da sette liste civiche, che ha ottenuto il 22,6% dei voti.

Le altre contese

A Vicenza la partita è tra Giacomo Possamai (centrosinistra), che ha ottenuto il 46,23% al primo turno e il sindaco uscente Francesco Rucco (centrodestra), che si è fermato al 44,06%.

A Terni va in scena un testa a testa tra Orlando Masselli, assessore uscente di Fratelli d'Italia (35,81%) e Stefano Bandecchi, presidente della Ternana, sostenuto da Alternativa Popolare (28,14%), di cui è il presidente nazionale. Esclusi dal ballottaggio la coalizione con il Pd e quella del Movimento 5 stelle.

Primo turno in Sardegna e in Sicilia

Nelle stesse date del 28 e 29 maggio si svolgerà il primo turno delle elezioni amministrative nei comuni delle Regioni autonome della Sardegna e della Sicilia, con eventuale turno di ballottaggio domenica 11 e 12 giugno. In Sicilia si vota in 128 Comuni, tra cui i capoluoghi Catania, Trapani, Ragusa e Siracusa. Le sfide riguardano 15 Comuni sopra i 15mila abitanti (che eventualmente andranno al secondo turno a giugno).

In Sardegna i comuni con oltre 15mila residenti sono solo due, Assemini (Cagliari), e Iglesias (Sud Sardegna). Oltre ad Assemini, quello che fa parte della Città metropolitana di Cagliari è Decimomannu.

Test anche per il governo. L’elenco degli altri Comuni al voto

Ma sarà un test anche per la maggioranza di governo, per sancire nelle urne l’approvazione all’azione dell’esecutivo che, stando almeno agli ultimi sondaggi disponibili, resta relativamente maggioritaria. Si ripete sempre, in questi casi, che le elezioni locali non hanno, e non devono avere, un riflesso sul governo e sulla politica nazionale. Ma è pur vero, al tempo stesso, che si va a votare con la consapevolezza di scegliere in casa con un occhio che guarda a Palazzo Chigi.

Oltre che nei capoluoghi indicati, urne aperte a:

Pianezza (Torino);

Novi Ligure (Alessandria);

Cologno Monzese, Gorgonzola e Arese (Milano);

Nova Milanese (Monza e Brianza);

Bema, in provincia di Sondrio (unico Comune al voto con meno di 15mila abitanti);

Adria (Rovigo);

Vedelago (Treviso);

Sona (Verona);

Sestri Levante (Genova);

Ventimiglia (Imperia);

Campi Bisenzio (Firenze);

Pietrasanta (Lucca);

Pescia (Pistoia);

Umbertide (Perugia);

Porto Sant'Elpidio (Fermo);

Velletri e Rocca di Papa (Roma);

Anagni (Frosinone);

Aprilia (Latina);

Torre del Greco, Marano di Napoli e Cercola (Napoli);

San Felice a Cancello (Caserta);

Scafati e Campagna (Salerno);

Altamura, Mola di Bari, Acquaviva delle Fonti, Noci e Valenzano (Bari);

Bisceglie (Barletta Andria Trani);

Carovigno (Brindisi).

Come spiega il Viminale, “la scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto”.