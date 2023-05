Ancora raid su Kiev, droni e missili russi: contraerea li abbatte tutti. Le nuove tattiche ucraine

Sirene che risuonano, annunci delle amministrazioni militari su Telegram ma anche oggi, la contrarea distrugge praticamente tutti gli ordigni inviati dalla Russia. Anche questa notte, una nuova ondata di attacchi aerei contro l'Ucraina, utilizzando droni e missili da crociera. Ma le forze di difesa hanno abbattuto oltre 40 obiettivi. Secondo i funzionari, Kiev ha subito il 15mo attacco aereo russo contro la città solo nel mese di maggio, segnando il secondo attacco notturno consecutivo di una simile intensità, ma non sono stati segnalati danni significativi o vittime. E sembra - forse - una svolta nella guerra.

"Un'altra notte impegnativa per Kiev"

Il sindaco di Kiev la definisce "Un'altra notte impegnativa per la capitale", così Vitalii Klitschko sul suo Telegram ufficiale, ma aggiunge anche che "Tuttavia, grazie alla professionalità dei nostri difensori, non ci sono stati danni o distruzioni di infrastrutture o altre strutture, compresi gli edifici residenziali, a seguito del barbaro attacco".

Ap Kiev, un uomo ispeziona i danni alla sua casa

"Non ci sono stati feriti o vittime", secondo il sindaco. E questo - senza che venga sottolineato troppo dagli ucraini - è davvero una novità nel conflitto: la Russia ha usato una combinazione di droni Shahed-136 di fabbricazione iraniana e missili da crociera, ma la contraerea ora, è letale e precisa, grazie alle batterie Patriot fornite dagli Usa, ed ai rinforzi di armi arrivati dall'Occidente.

I successi dell'aviazione ucraina

Anche l'aviazione ucraina, sta vivendo un momento di gloria, secondo lo stato maggiore di Kiev, "domenica compiuti 15 attacchi contro postazioni russe: concentrazioni di personale militare, batterie di missili antiaerei, unità di artiglieria e depositi di munizioni".

In particolare, secondo i militari di Kiev, "colpiti un complesso missilistico antiaereo di S-300 e uno di Tor, 6 punti di controllo, una stazione per la guerra elettronica, un'unità di artiglieria in posizione di tiro ed un deposito di munizioni dei russi".

Controffensiva e blitz missilistici

Insomma, mentre l'attenzione dei media e dell'opinione pubblica è nell'attesa della tanto conclamata "controffensiva" ucraina, in realtà uno dei dati nuovi di questo lunghissimo conflitto in corso, è l'inefficacia - almeno nell'ultima settimana - dei blitz missilistici russi, condotti per lo più con droni kamikaze, ma quasi tutti abbattuti dalla contrarea di Kiev.

La guerra ibrida di Kiev

Ma una vera "controffensiva" tattica, sembra essere - forse - quella dispiegata in questa sorta di guerra ibrida condotta dall'Ucraina attraverso blitz sul territorio russo di confine: