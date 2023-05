Ancora stallo sul debito Usa, borse giù

C'è nervosismo sui mercati perché negli Stati Uniti non è ancora stato raggiunto un compromesso tra democratici e repubblicani sull'aumento del tetto al debito pubblico. Il rischio è che dal mese di giugno non si possano pagare gli stipendi dei dipendenti pubblici e che ci sia un mancato pagamento dei creditori, quindi un parziale default. Il tempo stringe anche perché dopo l'accordo politico servono i vori della Camera e del Senato. Ieri -1,12% per l'indice S&P 500 di New York, oggi i future sono di poco negativi (-0,15% per quello sull'S&P 500).

Un andamento negativo che si è riflesso anche in Asia nella notte: Hong Kong -1,87%, Tokyo -0,85%, nonostante nella notte l'indice di fiducia delle grandi aziende del Giappone sia tornato positivo per la prima volta quest'anno.

Segno meno anche in Europa in avvio, Milano -1,57% per cento, Londra -1,23%, Francoforte -1,26%, Parigi -1,37%.

A Piazza Affari miglior titolo Mediobanca (+2,21%). Ha presentato il nuovo piano industriale al 2026. La società intende girare ai soci 3,7 miliardi di euro attraverso il dividendo ed un programma di riacquisto dei titoli.

Giù invece Leonardo (-4,72%), dopo che Goldman Sachs ha tagliato il giudizio a Neutral. Seguono nei ribassi Interpump, -3,20%, Pirelli e Diasorin (-2,85% per entrambi).

Sul fronte energia, il gas rimane sotto i 30 euro al megawattora (29,6).

Risale il prezzo del petrolio, con il Brent a quota 77,5 dollari al barile, +2,4% da inizio settimana. Un rialzo che non sembra dovuto all'ottimismo sull'economia globale: ieri ministro saudita dell’energia ha detto di "stare attenti" agli investitori che puntano sul calo delle quotazioni del greggio. Parole che secondo alcuni analisti potrebbero preludere a un nuovo taglio della produzione da parte dell'Opec Plus dopo le due riduzioni decise nei mesi scorsi.