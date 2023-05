Il Karagumruk esonera Pirlo. L'ex allenatore della Juve non siederà in panchina nelle ultime partite

Si chiude dopo una sola stagione l'avventura di Andrea Pirlo in Turchia, finita con tre giornate d'anticipo. Ad annunciare il divorzio in una nota è il Karagumruk, club turco che aveva puntato su di lui la scorsa estate.

Il Fatih Karagumruk, in un comunicato anticipa che l'ex allenatore della Juventus non siederà in panchina nelle ultime gare: "Poiché non potremo continuare con Andrea Pirlo e il suo staff nella prossima stagione, abbiamo dato loro la possibilità di andare via prima sperando che questo li aiuti a pianificare il loro futuro. Siamo molto felici di aver vissuto questa stagione con Andrea e lo ringraziamo per il suo contributo al nostro club".