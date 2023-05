Angela Kelly, sarta e confidente di Elisabetta II, lascia Windsor

Angela Kelly, la sarta e stilista di Elisabetta II, così fidata da divenire il braccio destro della regina, ha lasciato il cottage che abitava da anni nel castello di Windsor: stretta confidente di Elisabetta II, Angela Kelly ha dovuto restituire la casa che la regina le aveva concesso ma ha ottenuto dal re Carlo III di poter risiedere a vita in un cottage nel Berkshire.

È stata fotografata mentre, brandendo uno scopettone per lavare i pavimenti, salutava i fotografi e i facchini della ditta trasporti mentre rimuovevano dalla casa oggetti vari, dalla bicicletta ai vasi per le piante. Kelly, che ha lavorato per la defunta regina per più di 25 anni, aveva annunciato il mese scorso che si sarebbe trasferita.

Insignita del Royal Victoria Order nel 2012, in cambio della proprietà, in cui potrà risiedere vita natural durante, ha dovuto firmare un accordo che la impegna a non divulgare nulla di quanto ha visto o ascoltato negli anni accanto alla sovrana. La Kelly non potrà neppure utilizzare i termini 're' o 'regina' per eventuali campagna pubblicitarie.