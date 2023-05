Apertura sprint per le borse con Milano la migliore che sfiora il punto percentuale

Apertura sprint per i mercati europei con Milano la migliore che sfiora il punto percentuale di guadagno (+0,85)

Una reazione dunque alla giornata negativa di ieri con il settimo rialzo dei tassi d'interesse ma soprattutto le parole del numero uno della Bce Christine Lagarde che ha prospettato nuovi rialzi per il futuro.

Guadagni oltre il mezzo punto anche per Londra (+0,69), Parigi (+0,59) e Francoforte (+0,49) nonostante il dato sugli ordinativi alle fabbriche tedesche, uscito in mattinata e che fa segnare un -10,7 per cento a marzo rispetto al mese precedente.

Negli Stati Uniti invece a preoccupare, ieri, il crollo in borsa delle banche regionali, che hanno fatto segnare dei passivi davvero pesanti, fra il meno 15 e il meno 30 per cento, dopo i fallimenti delle scorse settimane.

Così hanno chiuso in negativo il Dow Jones, (-0,86) e il Nasdaq (-0,49). Ma si intravvede, anche qui, una reazione. I futures per oggi infatti lasciano ben sperare (Nasdaq +0,34 Dow Jones +0,20) .

Attesi per il pomeriggio i dati sull'occupazione americana.

Per quanto riguarda le borse asiatiche orfane oggi di Tokyo e Seoul chiuse per festività, contrastate quelle cinesi. Hong Kong (+0,47) positiva mentre Shenzen (-0,81) risente dei dati negativi di pechino sul settore dei servizi.