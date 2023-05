Arabia Saudita, il paese dove sono triplicate le condanne a morte

Unica certezza il fatto che sia stato concesso al figlio della vittima di recarsi ad Abu Dhabi e riconoscere la salma del padre morto, soltanto guardando il suo viso e non il resto del corpo. Sulla vicenda è intervenuta Amnesty International: "Se si scopre che la sua morte è avvenuta in circostanze illegali bisogna che siano ritenuti responsabili tutti coloro sospettati di torture e uccisioni, comprese le persone che hanno responsabilità di comando", si legge in una nota dell'organizzazione umanitaria internazionale riportata dalla stampa libanese.

Ghazi Eddezzin , 55 anni, era stato arrestato, assieme ad altre 8 persone tra cui due suoi fratelli, con accuse poco chiare. Da 30 anni risultava residente negli Emirati dove lavorava nel settore immobiliare. Secondo un comitato di familiari di libanesi detenuti negli Emirati, Eddezzin sarebbe morto lo scorso 4 maggio, a causa di tortura, ma il suo corpo non si trova e ora viene reclamato dalla famiglia. La notizia ha suscitato sdegno e sconforto in Libano con i media locali che danno risalto alla polemica in corso tra parte dell'opinione pubblica e le autorità degli Emirati.

Il rapporto di Amnesty International sullo stato della pena di morte nel mondo ha fatto appena in tempo a uscire che dagli Emirati Arabi Uniti arriva la notizia di un cittadino libanese morto, in circostanze ancora tutte da chiarire, mentre era rinchiuso in carcere.

A Beirut di fronte alla sede del ministero degli esteri libanese, i familiari dei numerosi cittadini libanesi detenuti negli Emirati Arabi Uniti si sono radunati in un sit-in di protesta che fa il giro sui social . Ma il governo libanese, in ottimi rapporti con gli Emirati Arabi Uniti, a causa di ingenti finanziamenti provenienti dal Golfo, ha affermato di aver ricevuto una lettera dai familiari della vittima secondo i quali il loro congiunto "è morto a causa di problemi di salute" . Negli ultimi anni sono decine i libanesi, per lo più sciiti, finiti in carcere negli Emirati con l'accusa di essere vicini o appartenere agli Hezbollah, il partito-armato sciita filo-iraniano.

Sempre secondo il rapporto di Amnesty International, il numero delle persone messe a morte per reati di droga è più che raddoppiato rispetto al 2021. Le esecuzioni per reati di droga violano il diritto internazionale dei diritti umani, secondo il quale le esecuzioni dovrebbero limitarsi ai "reati più gravi", come l'omicidio intenzionale.

Non solo Arabia Saudita e Iran. Anche in Cina, sebbene non se ne conosca il numero, sono state registrate esecuzioni per reati di droga. In Arabia Saudita (57), Iran (255) e Singapore (11) hanno costituito il 37% del totale delle esecuzioni registrate da Amnesty International nel 2022. I dati sulla pena di morte rimangono un segreto di stato in Vietnam.

Il numero delle esecuzioni registrate nel 2022 è il più alto da cinque anni, a causa dell'aumento delle condanne a morte eseguite nell'area Medio Oriente e in Africa del Nord: nel suo rapporto sui diritti umani Amnesty International ha registrato 883 esecuzioni in 20 stati, con un aumento del 53 per cento rispetto al 2021. Il notevole incremento, che non tiene conto delle migliaia di condanne a morte presumibilmente eseguite in Cina, dipende dagli stati dell'area Medio Oriente - Africa del Nord, il cui totale è salito da 520 nel 2021 a 825 nel 2022. "Il dato preoccupante è che il 90 per cento delle esecuzioni registrate, dunque esclusa la Cina, ha avuto luogo in soli tre paesi dell'area Medio Oriente e Africa del Nord: in Iran sono salite da 314 nel 2021 a 576 nel 2022; in Arabia Saudita sono triplicate, da 65 nel 2021 a 196 nel 2022, il più alto numero registrato da Amnesty International in 30 anni; e in Egitto, dove sono stati messi a morte 24 prigionieri.