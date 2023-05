Ursula von der Leyen a Venezia: "Una meraviglia del mondo minacciata dal cambiamento climatico"

Al termine dell'evento von der Leyer si sposterà ai Giardini per visitare alcuni dei padiglioni della Biennale Architettura; un breve tour a piedi che la porterà, in particolare, al Padiglione centrale e, significativamente, a quello dell'Ucraina.

Un appuntamento dedicato ai nuovi modi di vivere e di come andare oltre la convinzione che il futuro dell'umanità sia legato a soluzioni già esistenti, di architetture emergenti per la giustizia climatica, di futuro digitale inclusivo, della nozione di beni comuni globali.

Lunga giornata a Venezia per la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen che ha preso parte, nella sede dell 'Università di Architettura di Venezia , alla giornata interdisciplinare "Dal pensiero collettivo alle dispute creative", dialogando dal palco con Lesley Lokko, curatrice della 18/a Mostra internazionale di architettura in corso in Laguna.

"L'Italia ha risposto al nuovo Bauhaus europeo con un entusiasmo straordinario. Oltre cento partner e amici del nuovo Bauhaus europeo sono italiani, compresi l'ateneo che ci ospita oggi in questi bei locali e l'organizzazione Venice Urban Lab. L'Italia è un importante motore del nuovo Bauhaus europeo e un'infinita fonte di ispirazione e innovazione per il nostro movimento". Ha detto Ursula von der Leyen intervenendo all'evento dedicato al Bauhaus europeo alla Biennale di Venezia.

Ha poi raccontato di un progetto tutto italiano, uno dei primi nell'ambito del nuovo Bauhaus. "Ci sono due isole di fronte al Canal Grande: San Basilio e Santa Marta. Quest'area inizialmente era abitata da pescatori e dalle loro famiglie. Nelle notti d'estate, i pescatori si ritrovavano sulle rive, grigliavano pesce, chiacchieravano fino a tardi e attiravano gente da tutta Venezia. Questo spazio, però, finì per essere occupato da fabbriche e magazzini, per poi venire abbandonato nel secolo scorso. Oggi sta riprendendo vita. Questo ateneo, insieme a Ca' Fòscari, al Comune e all' Autorità portuale, ha aderito a un progetto denominato BoSS (Bauhaus of the Seas Sails), uno dei primi sei progetti dimostrativi nell'ambito del nuovo Bauhaus europeo. E, di fatto, San Basilio e Santa Marta sono rinati. State creando nuove residenze studentesche, nuove attività economiche incentrate sulla pesca sostenibile e nuovi spazi pubblici per riconnettere quest'area alla laguna. Grazie al progetto BoSS potrete ripristinare il legame naturale tra la città e il porto", ha raccontato von der Leyen.

100 milioni l'anno per il Nuovo Bauhaus

"Per noi delle istituzioni europee ora c'è una questione importante. Ecco come continuare a sostenere la vostra impressionante mobilitazione. Solo pochi giorni fa è stato istituito in Slovenia il primo hub della New European Bauhaus Academy. Altri seguiranno. L'accademia formerà i professionisti dell'edilizia su sostenibilità, circolarità e materiali a base biologica. Perché c'è un enorme bisogno di lavoratori qualificati. E sosterremo il New European Bauhaus con più fondi. Finora abbiamo investito oltre 100 milioni di euro in progetti che seguono i principi del New European Bauhaus. Altri 100 milioni sono assicurati per questo e il prossimo anno". Ha specificato la presidente della Commissione europea. "In definitiva, il nuovo Bauhaus europeo appartiene a voi. Tra un anno celebreremo il secondo NEB Festival. E tra due anni spero che potremo incontrarci di nuovo alla Biennale.

Von der Leyen: "Venezia aiuterà ricostruzione Odessa"

"Il Nuovo Bauhaus europeo sta mostrando il motivo per cui stiamo formando comuni ucraini, architetti, ingegneri, urbanisti dall'Unione europea e dall'Ucraina stanno condividendo le competenze su come ricostruire l'Ucraina in modo sostenibile. Sono stata molta contenta di sentire dal sindaco stamattina che il porto di Venezia è gemellato con il porto di Odessa per portare anche la conoscenza, l'esperienza e il modo sostenibile per ricostruire il porto di Odessa". Ha detto la von der Leyen.

"Cosa significa una ricostruzione sostenibile? Ad esempio, prendiamo i detriti dalla distruzione e li ricicliamo dagli edifici distrutti per ricostruirne di nuovi. Quindi, con il sostegno dell'Unione europea, della comunità europea, sono profondamente convinta che l'Ucraina possa essere ricostruita non solo com'era, ma come i giovani ucraini vogliono che sia, più sostenibile, più inclusiva, persino più bella.

Questo è un obiettivo. Penso che tutti condividiamo il fatto che possiamo superare questo problema e che l'Ucraina si rialzerà", ha sottolineato.