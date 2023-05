Arrestato in Canada l'uomo che vendeva il kit per il suicidio online

Kenneth Law, 57 anni, sedicente chef, è accusato di consulenza e istigazione al suicidio e dovrebbe comparire in tribunale il prossimo mercoledì per rispondere dei casi riguardanti due adulti canadesi. Secondo l'indagine della polizia canadese Law ha venduto on line circa 1.200 kit a persone residenti in 40 Paesi diversi. Le indagini sulla vendita online di kit per il suicidio è iniziata nella municipalità di Peel, nell'Ontario, dopo la segnalazione di sette decessi per suicidio nel Regno Unito e tre negli Stati Uniti, tra cui un ragazzo di 17 anni, collegati alla vendita online di nitrito di sodio.

La polizia canadese ha arrestato e incriminato un uomo di Toronto considerato colui che ha venduto oltre 1000 “kit per il suicidio” in circa 40 Paesi, tra i quali l'Italia. Lo riporta la Bbc.

Il vice capo della polizia regionale di Peel, Marc Andrews ha detto che la polizia canadese sta ora lavorando con altre forze di polizia a livello internazionale per determinare se possano essere formulate ulteriori accuse. "Crediamo che ci siano più vittime", ha detto.

Tra le persone morte dopo aver indossato una maschera facciale a base di nitrito di sodio, contenuta nel kit, ci sarebbe un'insegnante di 63 anni della provincia di Trento trovata morta nel suo appartamento.

L'Interpol ha segnalato nove indirizzi in Italia a cui è stato spedito dal Canada il kit per il suicidio, tra i quali figura anche quello della 63enne trentina. Tutte le persone sono state rintracciate dopo l'allerta diramata dalla Direzione centrale della polizia criminale alle questure e alle compagnie dei carabinieri.

Le province italiane interessate sono Roma, Milano, Napoli, Monza, Lecco, Caserta, Bologna, Trento e Pavia.

Il primo suicidio con il kit venduto online da alcuni siti riconducibili a Law risalirebbe a due anni fa, quando uno studente di filosofia di 22 anni venne trovato senza vita nella stanza di un hotel di Londra. Vicino al corpo un pacchetto di nitrito di sodio. All'epoca dei fatti, il padre era intervenuto pubblicamente per condannare la vendita di prodotti per il suicidio online, rilevando la facilità di accesso alle sostanze per le persone fragili. Stessi contorni per la morte di una ragazza di 23 anni del Surrey, lo scorso anno.

Il vice capo della polizia di Peel ha esortato chiunque abbia ricevuto una spedizione da Law a contattare le hotline per la prevenzione dei suicidi e la polizia. In Canada chi raccomanda il suicidio commette reato, sebbene il suicidio assistito sia legale dal 2016 per le persone di almeno 18 anni. Qualsiasi adulto con una grave malattia, malattia o disabilità può cercare aiuto per morire, ma deve chiedere l'assistenza di un medico.