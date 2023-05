Arrestato per danni allo Stato l'ex premier Khan, scontri tra polizia e sostenitori in Pakistan

Ex primo ministro e oggi leader del Movimento per la Giustizia, Imran Khan è stato arrestato per danni ai fondi dello Stato e per corruzione. Finito in manette proprio mentre si trovava in un tribunale a Islambad per presenziare a uno di una dozzina di accuse di casi di corruzione. Ad annunciarlo il ministro degli Interni pakistano.

Premier fino a un anno fa, Khan era comparso davanti al giudice del tribunale per un'udienza del procedimento in cui è accusato di "istigazione all'ammutinamento e alla violenza" nei confronti del leader del partito politico avversario. Khan è però stato arrestato in tribunale dal National Accountability Bureau (Nab) nell'ambito di un altro caso, quello di corruzione legato all'Al-Qadir Trust. L'ex premier, sua moglie Bushra Bibi e altri membri del pakistan Tehreek-e-Insaf (Pti) sono coinvolti in un'inchiesta relativa a un accordo tra l'allora governo Pti e il magnate immobiliare pachistano Malik Riaz.

Sono accusati anche di aver ottenuto indebitamente i terreni per fondare l'università Al-Quadir. Il mandato di cattura risale al primo maggio. "Imran Khan è accusato di corruzione", si legge nell'ordinanza del Nab, "dopo l'arresto l'imputato sarà presentato davanti al tribunale per l'autorizzazione alla detenzione per il periodo necessario per il completamento dell'inchiesta istruttoria".