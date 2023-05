Arriva "Cliffhanger 2". Sylvester Stallone, dopo 30 anni, torna ad essere Gabe Walker

"Cliffhanger 2" sarà dunque una sorta di sequel la cui regia è stata affidata a Ric Roman Waugh. Le vette americane in cui la storia di Cliffhanger era ambientata erano in realtà le nostre Dolomiti. La produzione girò il film in Trentino-Alto Adige e in Veneto per le scene in esterni e a Roma, negli studi di Cinecittà, per le sequenze in interni e nei crepacci, ricostruiti dal reparto di scenografia.

Stallone sarà coinvolto anche come produttore, tramite la sua Balboa Productions, in collaborazione con Original Film di Neal H. Moritz. La ricerca degli attori è in corso e al momento non si sa se tornerà anche Michael Rooker, lo Yondu dei Guardiani della Galassia.