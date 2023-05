Aspettando l'Eurovision, gli spot che lo promuovono: il sogno di Mengoni e l'irruenza della Maionchi

Dopo il primo spot di lancio dell’ESC 2023 con Marco Mengoni, arriva un secondo spot i cui protagonisti sono i commentatori italiani dell’Eurovision: Gabriele Corsi e Mara Maionchi. Il primo spot, girato nel quartiere di City Life di Milano, punta sull’ironia: Il vincitore del Festival di Sanremo si sveglia pensando di essere in ritardo per l’Eurovision e, nel suo viaggio per raggiungere l’arena di Liverpool, incontra una cameriera che gli offre un caffè, un ragazzo che gli ritira gli occhiali da sole, un facchino che trasporta degli abiti da sera, due violiniste e una ragazza che gli offre un fiore. Mentre sale sul tipico taxi nero inglese, Marco Mengoni si sveglia di soprassalto: era tutto un sogno, manca ancora qualche giorno all’inizio dell’Eurovision e può tornare a dormire, mentre la voce fuori campo annuncia le tre serate dell’evento europeo: 9, 11 e 13 maggio.

Stesso registro giocoso e la stessa radiosveglia di Mengoni per Gabriele Corsi che, nel secondo promo, viene svegliato da Mara Maionchi che, armata di megafono, irrompe nella sua stanza per ricordargli che devono prepararsi per commentare le semifinali e la finale della gara trasmessa in diretta dalla Liverpool Arena. Le due semifinali dell’Eurovision Song Contest 2023 saranno trasmesse martedì 9 e giovedì 11 maggio alle 21 su Rai 2 (precedute da due anteprime alle 20.15), mentre la finale di sabato 13 maggio andrà in onda alle 20.40 su Rai 1.