"Asteroid City", il nuovo film di Wes Anderson in concorso al Festival del Cinema

Nel cast tornano collaboratori storici di Anderson, come Tilda Swinton, Jason Schwartzman, Willem Dafoe, Edward Norton, Tony Revolori, ma anche altri divi hollywoodiani come Scarlett Johansson, Tom Hanks, Matt Dillon, Margot Robbie, Bryan Cranston, Adrien Brody, Stephen Park, Rupert Friend, Sophia Lillis, Jeff Goldblum, Liev Schreiber, Hope Davis e Steve Carell, immersi nel caratteristico mondo di Anderson, connotato dal gusto per i colori e ambientazioni e costumi retrò.

Composizione pittorica e cast stellare per i suoi film corali sono le cifre dell'autore de “ I Tennenabaum ”, confermate anche in questo nuovo lavoro.

Première al festival di Cannes per le atmosfere surreali e fumettistiche del regista americano Wes Anderson, che concorre con il suo “Asteroid City”.

Lo spunto per la trama è, come sempre nel genere del regista, bizzarro e divertente: nel 1955 appassionati di astronomia di tutta l'America si incontrano ad Asteroid City, immaginaria cittadina sperduta nel deserto, famosa per ospitare i resti e il cratere lasciati da un asteroide misteriosamente arrivato dallo spazio. I protagonisti lì vivranno avventure di ogni genere e riceveranno la visita di un'astronave aliena.

Wes Anderson, che negli anni ha diretto perle come “Moonrise Kingdom”, “Grand Budapest Hotel” e il più recente “The French Dispatch”, ha scritto “Asteroid City” insieme a Roman Coppola (figlio di Francis Ford Coppola e fratello di Sofia), che con lui aveva collaborato anche a “Fantastic Mr. Fox”, “L'isola dei cani” e “Grand Budapest Hotel”.

Per Anderson, nel 2023 è prevista anche l'uscita di un nuovo film animato : "The Wonderful Story of Henry Sugar", tratto da una raccolta di racconti di Roald Dahl book.