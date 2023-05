Il salto più lungo alle Olimpiadi di Roma 1960. È morto a 83 anni Ralph Boston

Lo statunitense Ralph Boston, oro olimpico di salto in lungo alle Olimpiadi di Roma 1960, è morto di ictus a 83 anni. L'atleta è ricordato per avere battuto il record mondiale di Jesse Owens ed essere stato il mentore di Bob Beamon, primatista di salto in lungo per oltre vent'anni. Portacolori della Tennessee State University, negli anni '60 fece storia la rivalità tra Boston e il sovietico Igor Ter-Ovanesjan. Alle Olimpiadi, dopo l'oro di Roma del 2 settembre 1960, l'atleta americano conquistò l'argento a Tokyo 1964 alle spalle del gallese Lynn Davies e il bronzo a Città del Messico 1968. Solo Carl Lewis ha vinto più medaglie di lui nel lungo, ben quattro ori.

Boston è entrato nella storia dell'atletica leggera anche per il fatto di avere superato dopo 25 anni il record di Owens e per essere stato il primo ad avere saltato più dei simbolici 27 piedi (8,23 metri). Il 12 agosto del 1960 a Walnut, raggiungendo gli 8,21 metri, migliorò di otto centimetri il primato mondiale stabilito 25 anni prima del connazionale Owens, l'uomo simbolo dei Giochi di Berlino 1936, dove vinse l'oro nei 100 e 200 metri, salto in lungo e staffetta 4x100. Ralph in meno di un anno portò il primato a 8,28 metri, misura realizzata a Mosca. Il 10 giugno 1962 a Erevan, nell'attuale Armenia, il sovietico Ter-Ovanesjan raggiunse gli 8,31 metri, misura superata da Boston solo due anni dopo. Il 29 maggio 1965 lo statunitense arrivò a 8,35 metri, un primato che Ter-Ovanesjan eguagliò nel 1967. Boston fu anche decisivo nell'aiutare l'atleta Bob Beamon, che fu scaricato dall'Università del Texas per avere boicottato una gara nello Utah come forma di protesta contro il razzismo dei mormoni. Beamon, con 8,90 metri, rimase primatista mondiale del salto in lungo dall'ottobre 1968 all'agosto 1991, quando Mike Powell raggiunse gli 8,95 metri, il primato mondiale ancora imbattuto.