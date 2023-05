Atp. Jannik Sinner perde una posizione: ora è nono, il numero uno è sempre Alcaraz

Un solo “movimento” nella top 10 del ranking Atp uscita nel giorno d'apertura del Roland Garros, il primo senza Rafa Nadal. In testa c'è sempre lo spagnolo Carlos Alcaraz che vincendo il Roland Garros si troverà sempre al comando alla fine del torneo parigino. Stessa sorte per gli ex numeri uno Daniil Medvedev e Novak Djokovic che vincendo lo slam su terra rossa tornerebbero al primo posto del ranking. L'altoatesino Jannik Sinner perde una posizione e scivola al nono posto, scavalcato dallo statunitense Taylor Fritz che prende il suo posto all'ottavo posto. Stabili Lorenzo Musetti al 18esimo posto e Matteo Berrettini in ventesima posizione, perde tre posizioni Lorenzo Sonego, ora 48esimo. In chiave azzurra, restano 18 gli italiani tra i primi 200 del mondo.