Attesa per la visita di Zelensky a Roma: prima da Mattarella, poi forse anche da Meloni e dal Papa

C'è grande attesa per l'arrivo a Roma domani del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dove incontrerà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Probabili anche gli incontri con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e Papa Francesco (che lo aveva già ricevuto in Vaticano l’8 febbraio 2020), anche se per ora non sono stati confermati da fonti ufficiali.

Si tratterà della prima visita in Italia di Zelensky dall'inizio dell'invasione russa, oltre che un'occasione di incontrare il Pontefice e discutere dell'ipotesi di mediazione con Putin da parte del Vaticano. Ma il possibile incontro con il Papa durante “non è legato alla missione di pace di cui ha parlato il Pontefice nei giorni scorsi”. Lo scrive la Tass da Roma, citando “una fonte vaticana”. Secondo la stessa fonte, Zelensky ha fatto richiesta “solo alcuni giorni fa” di essere ricevuto da Bergoglio.

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky sarà anche ospite di Bruno Vespa domani - alle 18:30, in diretta su Rai1 - in uno speciale “Porta a Porta”, in collaborazione con il Tg1. Interverranno direttori di quotidiani e telegiornali nazionali.

Il tour europeo del leader dell'Ucraina, dopo la visita lampo in Italia, proseguirà in Germania, dove incontrerà a Berlino il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente della Repubblica Steinmeier, poi ad Aquisgrana per ricevere il premio Carlo Magno.