Clima, attivisti in corteo contro i jet privati: "Sono il mezzo più inquinante"

Un gruppo di attivisti di Extinction Rebellion e di Fridays for Future è stato bloccato dalla polizia mentre tentava di raggiungere l'area dei jet privati all'aeroporto di Torino-Caselle per manifestare. Gli agenti hanno identificato tutti i presenti.

"Quella di oggi doveva essere un'azione non violenta che aveva l'obiettivo di evidenziare la responsabilità di chi può permettersi di volare con aerei privati e ha uno stile di vita ad alta intensità di emissioni", si legge nel comunicato reso noto dai manifestanti.

Del gruppo facevano parte attivisti di Extinction Rebellion, Fridays for Future e Scientist Rebellion, provvisti di striscioni con le scritte 'Basta jet privati' e 'Non siamo tutti nella stessa barca'.

"Secondo tutti i report sulle emissioni legate ai trasporti - si legge nel comunicato - i jet privati sono il mezzo più inquinante e iniquo del pianeta perché causano mediamente emissioni di gas serra 10 volte superiori a quelle di un volo per passeggero per chilometro, 50 volte superiori a un viaggio in treno in Europa".

"L'aeroporto di Amsterdam ha annunciato che metterà al bando i jet privati dal 2025, proprio in seguito a diverse azioni di disobbedienza civile come questa", ha detto Marta di Fridays for Future. "E' ora - ha aggiunto - che anche in Italia venga limitato l'utilizzo spropositato di mezzi cosi tanto inquinanti".

Quanto all'intervento della polizia, gli attivisti parlano di "uno sproporzionato dispiegamento di forze nei confronti di persone e movimenti che attraverso azioni sempre pacifiche agiscono per portare la gravità dell'emergenza eco-climatica al centro del dibattito pubblico e dell'azione politica del Governo".