Attraverso lo specchio tra sviluppo sostenibile e cultura

La cultura, trasversalmente presente in tutti gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, è un fattore abilitante indispensabile per lo sviluppo sostenibile e un presupposto chiave per la realizzazione concreta dei Target dell’Agenda 2030. La creazione di un sistema di valori condiviso e di una cultura per lo sviluppo sostenibile riconosciuta permette la crescita dei livelli di benessere sociale ed economico all’interno delle comunità. Per questa ragione, gli attori della cultura e i loro linguaggi possono innescare un reale cambiamento verso la creazione di una dimensione culturale inclusiva, sistemica e trasversale, connessa ad azioni orientate a predisporre i singoli e le comunità ad accogliere i cambiamenti e a partecipare attivamente ai processi trasformativi orientati al futuro.

Da un lato, comunicare la sostenibilità significa, infatti, creare coinvolgimento e partecipazione intorno a un valore comune; dall’altro, la conoscenza, la condivisione e l’inclusione possono contribuire, anche in forme innovative, a diffondere l’accesso all’arte e alla cultura. In questo senso, il contenuto e la visione artistica possono rappresentare uno degli strumenti di diffusione, comunicazione, sensibilizzazione e scoperta più efficaci. L’appuntamento si pone come obiettivo quello di leggere le diverse potenzialità dei mondi della cultura per l’implementazione dello sviluppo sostenibile all’interno della società, in connessione alle nuove modalità di comunicazione e ai nuovi strumenti di condivisione della conoscenza sulla sostenibilità e sul futuro.