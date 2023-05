Australia: incidente a scuolabus, 18 bimbi feriti. 7 gravi

Lo scuolabus ribaltato sul prato. Intorno medici che soccorrono i bambini alcuni storditi. Sono le immagini dell’incidente avvenuto in Australia. Diciotto bambini di 5 e 11 anni sono rimasti feriti, sette sono molto gravi. A causare l’incidente un camion che ha colpito la parte posteriore dello scuolabus mentre tentava di svoltare, facendolo ribaltare sul ciglio della strada. I 45 studenti della Exford Primary School stavano tornando a casa dopo una gara di atletica in un’altra scuola elementare.

In un comunicato odierno, la polizia dello Stato di Victoria, la cui capitale è Melbourne, ha dichiarato che 18 bambini e l'autista dell'autobus sono stati portati in ospedale.



Sette dei bambini sono molto gravi e sono in terapia intensiva, con "lesioni traumatiche multiple, tra cui amputazioni delle braccia, lesioni multiple da schiacciamento agli arti o gravi lacerazioni alla testa e al corpo", come ha dichiarato ai giornalisti Bernadette McDonald, direttore del Royal Melbourne Children's Hospital.



Inoltre, tre di loro "stanno ricevendo un supporto spinale e vengono monitorati attentamente in termini di lesioni spinali", ha detto McDonald.

Le autorità hanno formulato quattro accuse di "guida pericolosa che ha causato gravi lesioni" contro il camionista 49enne, che comparirà oggi pomeriggio in videoconferenza in un'udienza presso la Corte Magistrale di Melbourne.