Avvio cauto per le borse, Mps brilla dopo voci di una discesa del Mef nell'azionariato

I mercati riaprono oggi dopo una settimana molto densa di eventi. In Europa avvio poco mosso. A Milano +0,26% per l'indice Ftse Mib. La borsa di Londra rimarrà chiusa per festività. Mentre l'indice Dax di Francoforte segna +0,05%.

Questa mattina i dati sulla produzione industriale in Germania a marzo hanno mostrato un calo del 3,4% rispetto al mese precedente, ben oltre le attese di -1,3%.

In Asia invece la prima seduta della settimana ha visto prevalere i rialzi: Shanghai +1,81%, Hong Kong +1,42%, questo anche dopo la chiusura positiva delle borse americane venerdì. Ha fatto eccezione Tokyo, -0,68%. Nonostante dei dati migliori delle attese dall'indice Pmi servizi, i verbali dell'ultima riunione della Banca del Giappone hanno mostrato una crescente preoccupazione per la salita dell'inflazione.

Oggi sono attesi i conti trimestrali di Banco Bpm (+1,88%) e Banca Monte dei Paschi Siena (+3,62%, miglior titolo del Ftse Mib). L'agenzia Reuters ha scritto che il governo sarebbe aperto alla possibilità di ridurre la partecipazione del 64% in Mps detenuta dal Mef attraverso una o più vendite di azioni sul mercato.

In tema di istituti di credito, occhi puntati su una banca regionale americana, la PacWest, salita venerdì dell'81% dopo il -50% del giorno prima.

Di banche ha parlato l'investitore iconico Warren Buffet, 99 anni, all'incontro annuale del suo fondo Berkshire Hathaway sabato. Ha criticato gli interventi dei regolatori, parlando di incentivi confusi che consentono ai dirigenti di sfuggire alle proprie responsabilità e di comunicazioni "scarse" al pubblico americano sulla sicurezza dei depositi dei clienti.