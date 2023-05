Morto 33enne schiacciato da un albero che stava tagliando

Un 33enne è morto a Bagolino, in provincia di Brescia, mentre stava tagliando un albero nella zona di Cerreto. L'uomo, residente in paese, sposato e con un bimbo di pochi mesi, stava lavorando per un'azienda addetta alle potature, quando è rimasto schiacciato da un tronco che non gli ha lasciato scampo. All'arrivo dei soccorritori, purtroppo era già morto. La dinamica dell'accaduto è al vaglio dell'Asst del Garda e dei carabinieri, che stanno verificando anche il rispetto delle misure di sicurezza. Presenti sul posto anche i vigili del fuoco.