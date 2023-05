Erdogan rieletto con oltre il 52 per cento dei voti: "Ci meriteremo la vostra fiducia"

Recep Tayyip Erdogan vince ancora in Turchia e si assicura la presidenza per altri 5 anni, fino al 2028. Il leader turco ha vinto il ballottaggio per le presidenziali contro il rappresentante dell'opposizione, Kemal Kilicdaroglu, ottenendo il 52,16% delle preferenze contro il 47,84% dello sfidante, secondo i dati riportati dalla tv di stato Trt quando erano state scrutinate il 99,85% delle schede.

L'affluenza alle urne è stata di oltre l'85% degli aventi diritto, meno rispetto al primo turno delle presidenziali quando aveva sfiorato il 90%.

"Governeremo il Paese per i prossimi 5 anni a Dio piacendo. Ci meriteremo la vostra fiducia. Oggi l'unico vincitore è la Turchia", ha detto Erdogan festeggiando davanti a una folla oceanica presso il palazzo presidenziale di Ankara. "Costruiremo insieme il secolo della Turchia", ha detto il presidente turco, aggiungendo che "gli unici a perdere sono stati i terroristi e quelli che descrivono scenari tetri".

Erdogan ha poi attaccato Kilicdaroglu e arringato la folla accusando i partiti di opposizione di sostenere i diritti Lgbt. “Nella nostra cultura la famiglia è sacra, strangoleremo chiunque osi toccarla”, ha detto il presidente turco in un discorso trasmesso dalla tv di Stato Trt. "Nessuno può insultare le nostre famiglie", ha aggiunto.

Kilicdaroglu ha condannato il governo di Erdogan come autoritario e definito "le elezioni le più ingiuste di sempre per le ingenti risorse statali mobilitate" a favore del presidente in carica. "Continueremo a essere in prima linea in questa lotta fino a quando la vera democrazia non arriverà nel nostro Paese", ha detto nel suo discorso ad Ankara. Kilicdaroglu ha ringraziato gli oltre 25 milioni di persone che hanno votato per lui e ha chiesto loro di “rimanere in piedi”. La gente ha "mostrato la volontà di cambiare un governo autoritario nonostante tutte le pressioni”, ha concluso Kilicdaroglu.

In seguito alla conferma di Erdogan alla presidenza la lira turca scivola verso il minimo storico, aprendo a 20,05 contro il dollaro all'inizio della nuova settimana di negoziazione, non lontano dal minimo storico di 20,06 toccato venerdì.