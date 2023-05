Bambini soldato: dalle scuole ai fucili

C’è una parte di mondo dove i bambini scelgono cosa attaccare sulle pareti delle loro camere e un'altra parte dove sono costretti ad imbracciale un fucile. È il caso di un ragazzino rapito a 12 anni mentre piantava patate. Chiuso in prigione per un mese. La libertà solo se si arruolava. Ha imbracciato un fucile per 2 anni poi è riuscito a fuggire arrivando al campo rifugiati in Uganda. Ad ascoltare il racconto di un bambino soldato una volontaria di Save the Children. C’è, anche, chi si arruola cercando protezione e per vendicare la morte della sua famiglia. Altri si uniscono alle milizie per mangiare. Sono alcune storie di bambini soldato. Secondo il rapporto 2021 del Segretario Generale ONU i paesi dove decine di milizie ma anche eserciti regolari utilizzano i minori sono Afghanistan, Colombia, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Centrafricana, Iraq, Mali, Sudan, Sudan del Sud, Somalia, Siria, Yemen, Myanmar, Nigeria, Filippine.

KAREL PRINSLOO/AP Giovani soldati congolesi cantano e agitano i fucili

Le Nazioni Unite hanno calcolato almeno ottomila casi di minori, utilizzati in combattimento in una ventina di Paesi, per il 90% opera di guerriglie. In Somalia nel 2020 sono stati 1.700 bambini rapiti da Al Shabab, ma anche da Esercito e polizia che li hanno utilizzati in quasi 200 casi. Nella Repubblica Democratica del Congo (RDC) oltre 2.500 minori reclutati dal 2008 al 2019. In Mali, ci sono circa 200 casi e molti altri in Burkina Faso.

Getty Giovani soldati

I bambini e le bambine soldato non imbracciano solo fucili ma anche armi piccole e leggere come pistole. Tra altri compiti quello di essere cuochi, facchini, messaggeri. Le ragazzine sono costrette a sposare i guerriglieri e visto che per loro è più facile evitare i controlli sono usate, da Boko Haram, in Nigeria, come kamikaze.

Getty Giovani soldati

Subiscono violenze di ogni tipo: vengono uccisi, torturati, mutilati, drogati per eliminare dolore e paura, gravidanze indesiderate e si infettano con l'AIDS. La comunità internazionale si è impegnata a restituire scampoli di un’infanzia rubata entro il 2025.

HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images Spose bambine - immagine d'archivio