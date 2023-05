Nuovo record per il debito pubblico italiano: a marzo ha sfiorato i 2.790 miliardi

Con riferimento alla ripartizione per sottosettori, la Banca d'Italia precisa che il debito delle amministrazioni centrali è aumentato di 18 miliardi, mentre quello delle Amministrazioni locali è diminuito di circa 0,1 miliardi.

Il debito degli enti di previdenza è rimasto invece sostanzialmente stabile.

Alla fine di marzo la quota del debito detenuta dalla Banca d'Italia era pari al 25,8 per cento (dal 26,2 per cento del mese precedente); quella detenuta dai non residenti era pari a febbraio (ultimo mese per cui questo dato è disponibile) al 26,6 per cento.

A marzo la vita media residua del debito (quanti anni mancano mediamente alla scadenza di tutte le emissioni) è rimasta stabile a 7,7 anni.