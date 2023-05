Barbara Capovani: in migliaia per le fiaccolate in sua memoria in tutta Italia

Alcuni lumini accessi, in segno di omaggio alla psichiatra, decorano la facciata della Scuola Normale che al passaggio del corteo ha spento le luci artificiali. " Parte da Pisa per raggiungere tutta Italia il grande abbraccio alla dottoressa Barbara Capovani. L'intera città stasera si stringe unita nel suo ricordo e abbraccia la famiglia ", ha detto il sindaco di Pisa Michele Conti. " Una folla composta, silenziosa ma determinata a lanciare un grido di allarme perchè ciò che è avvenuto non accada mai più - ha detto Conti -. Una mobilitazione enorme per una persona speciale che spero potrà servire per risolvere il problema della sicurezza negli ospedali e nelle strutture sanitarie ".

Oltre cinquemila persone a Pisa stanno partecipando alla fiaccolata in ricordo di Barbara Capovani , la psichiatra uccisa da un ex paziente alcuni giorni fa. Un lungo e silenzioso corteo dietro una corona di fiori con la scritta " Per Barbara ", guidato da colleghi e rappresentanti delle professioni sanitarie e il presidente nazionale dell'Ordine dei Medici, è partito dalla piazza di fronte alla stazione di Pisa diretto alla piazza dei Miracoli per poi concludersi nel vicino Ospedale Santa Chiara dove si trova il reparto diretto dalla psichiatra. Alla fiaccolata partecipano anche i vertici regionali e locali dei sindacati di categoria, l'assessore regionale alla Sanità, Simone Bezzini , il sindaco di Pisa, Michele Conti e molti altri esponenti politici locali e regionali.

La fiaccolata è aperta da una corona di fiori con la scritta “Per Barbara”. I negozi del centro al passaggio del corteo abbassano temporaneamente le saracinesche e spengono le luci.

Da Roma a Milano, da Bologna a Torino, da Napoli a Palermo. Sono decine in tutta Italia le manifestazioni di psichiatri, altri professionisti della salute mentale, medici e operatori sanitari che stasera - in contemporanea - stanno riempiendo piazze e strade del Paese. Quasi duemila i lavoratori della sanità scesi in piazza a Genova. "Rispetto per chi cura" recita lo striscione che ha aperto il serpentone di camici bianchi. La fiaccolata è partita da piazza De Ferrari diretta alla stazione di Brignole. All'iniziativa hanno aderito gli ordini professionali e i sindacati ed è stata un'occasione per protestare contro l'escalation di violenza ai danni di operatori sanitari e socio sanitari che si sono susseguite anche a Genova. Nella Capitale diverse centinaia, se non migliaia, i professionisti che si sono ritrovati a piazza dell'Esquilino per una fiaccolata in memoria di Barbara. L'iniziativa, organizzata qui come nel resto d'Italia con il sostegno degli Ordini provinciali dei Medici e della Società italiana di psichiatria (Sip) insieme a diverse altre società professionali e scientifiche, ha l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sul tema della violenza nei luoghi di lavoro della sanità, dagli ospedali agli ambulatori, con particolare riguardo a quelli adibiti alla cura e alla riabilitazione di chi soffre di disturbi mentali. In piazza a Roma, in rappresentanza dei camici bianchi, c'è anche Antonio Magi, presidente dell'Ordine provinciale di Roma dei Medici e degli Odontoiatri. Presenti le istituzioni, con Tiziana Biolghini, delegata alle Pari opportunità della Città metropolitana di Roma, e i sindacati, con Natale Di Cola, segretario generale della Cgil di Roma e del Lazio.