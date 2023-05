NBA. Lebron James "Futuro? devo riflettere su tante cose"

Serata amara per LeBron James e per i suoi Lakers, alle Finals vanno i Nuggets che hanno vinto gara 4 proprio contro la squadra di Los Angeles, chiusa la serie senza vittorie per James e compagni che lasciano il campionato con un netto 4-0. Anche se James ha giocato una grande gara, sono le sue parole al termine della partita che rendono ancora più amara la serata. A fine partita era talmente tanta la delusione da parte del “Prescelto” da non escludere nulla in merito al futuro, secondo la stampa americana neanche la possibilità di chiudere con il basket.

"Non lo so, devo pensarci, devo riflettere a fondo su tutto, ho molto a cui pensare a essere onesto. Vedremo" Dopo le parole del giocatore, l'emittente Espn non esclude il clamoroso ritiro del campione a fine stagione. LeBron James ha ancora due anni di contratto con i Laker e un sogno tutto da vivere. King James, infatti, ha più volte dichiarato che gli piacerebbe giocare con o contro il figlio Bronny, atteso in Nba nel 2024-2025. La stampa statunitense non esclude un anno di riposo per la stella dei Lakers e poi un rientro per un ultimo anno. Tutto ancora da vedere, intanto resta la delusione per aver mancato le Finals.