Asta da capogiro per una tela di Basquiat che apparteneva a Valentino: venduta per 67 milioni

Una grande tela di Jean-Michel Basquiat (1960-1988), proveniente dalla collezione dello stilista Valentino Garavani, è stata venduta all'asta da Christie's a New York, nella notte di lunedì 15 maggio, per 67.110.000 dollari (61.680.000 euro).

L'opera, intitolata "El Gran Espectaculo (The Nile)", dipinta quando l'artista afroamericano aveva solo 22 anni ed è una delle tre tele di grandi dimensioni che realizzò quell'anno, è partita da una stima di 45 milioni di dollari: il trittico raffigura teschi e figure fluttuanti con frasi scarabocchiate che fanno riferimento ad antichi testi mitologici.

Tre offerenti (tra cui il celebre gallerista Larry Gagosian, ma non è lui l'acquirente) hanno aumentato progressivamente la posta in gioco per l'opera, che alla fine ha raggiunto i 58 milioni di dollari ed è stata aggiudicata a un offerente al telefono con Vanessa Fusco, specialista di Christie's di New York, per un prezzo finale di poco più di 67 milioni di dollari con le commissioni.

Si tratta del quarto prezzo più alto pagato per un'opera del padre del graffitismo americano morto a soli 27 anni per overdose: il record dell'artista è di 110,5 milioni di dollari, stabilito nel maggio 2017 con "Untitled" (1982). I proventi della vendita del Basquiat, ha spiegato un portavoce di Christie's, andranno in parte a beneficio dell'Accademia Valentino, fondata nel 2013 per promuovere l'eccellenza, rafforzare la cultura aziendale e dare supporto e ispirazione ai giovani talenti nei percorsi di crescita e sviluppo all'interno della Maison.