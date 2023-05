Borse ancora negative, allarme default Usa

Aperture negative per le borse europee: Milano cede lo 0,53%, Londra -0,26%, Parigi -0,30%, mentre Francoforte controcorrente segna +0,09% nonostante in Germania scivoli l'indice principale Zew di maggio, quello che misura il sentimento sull'economia tedesca. Buone notizie però dal mercato dell'auto: ad aprile in Europa segna un +16%.

L'incertezza sulle borse deriva soprattutto dagli Stati Uniti. L'ipotesi di un default finanziario Usa il 1 giugno (è infatti ancora bloccato l'innalzamento del tetto del debito) allarma investitori e imprese: la responsabile del Tesoro Janet Yellen avverte che sarebbe una tempesta senza precedenti. Il Dow Jones ha perso oltre un punto l'ultima seduta.

In Asia invece bene la borsa di Tokyo a +0,84%, dopo il dato del Pil giapponese (+0,4% nel primo trimestre e +1,6% su base annua), che ha sorpreso in positivo gli analisti.

Avvio stabile per lo spread tra Btp e Bund. Nelle prime battute, il differenziale è a 187 punti base, con il rendimento del titolo italiano a 4,21%, sullo stesso livello del closing della vigilia.