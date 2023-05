Borse caute, attesa per la decisione di Bank of England su un rialzo dei tassi

Le Borse europee rimangono molto caute, seppur in territorio positivo,mentre si avvicinano al giro di boa.



A Piazza Affari attenzione a Tim, che continua a cedere lo, dopo le parole dell'AD Labriola in conference call con gli investitori.



"La cessione della rete - ha detto -è il piano, ma al prezzo equo". Agli offerenti KKR e Cdp-Macquarie è stato dato fino al 9 giugno per migliorare le offerte attuali.



Ieri il dato sull'inflazione statunitense in calo, ma che non ha scaldato particolarmente i mercati, stamane il sondaggio Bce di marzo secondo cui le aspettative di inflazione per i prossimi 12 mesi sono in salita, al 5% dal 4,6% di febbraio.



Oggi la decisione della Bank of England sui tassi, atteso un rialzo di 25 punti base.