Avvio poco mosso per le piazze europee in attesa del dato sull'inflazione Usa in programma per domani. I principali indici sono poco sotto la parità, Milano -0,05%. A Piazza Affari in luce Mps e Banco Bpm, rispettivamente +9,88% e +6,38% dopo i conti. Stabile lo spread a 192 punti base, il rendimento decennale è al 4,23%. Prosegue il calo del prezzo del petrolio col Brent a 76,4 dollari al barile. Positiva nella mattinata Tokyo che guadagnato un punto percentuale, in calo Shanghai e Hong Kong.