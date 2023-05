Borse deboli, crolla l’indice Zew

Avvio in calo per Wall Street sulla scia dei dati della Cina e delle vendite al dettaglio Usa. Intanto Janet Yellen è tronata a chiedere al più presto un accordo per alzare il tetto del debito entro il 1 giugno. Il Dow Jones cede lo 0,37% Nasdaq -0,16%.

In Europa la seduta prosegue poco mossa, piatti gli indici principali, Milano avanza dello 0,09% mentre lo spread resta fermo a 187 punti base. Rallenta bruscamente l'indice Zew tedesco, Francoforte cede lo 0,16%.

Stabili petrolio, 75 dollari al barile, e gas, a 32 euro mwh.