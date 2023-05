Borse depresse: dall’Asia all’Europa tutte in rosso

In attesa dei dati relativi all'inflazione a maggio in Italia, Francia e Germania, le borse europee partono decisamente male sulla scia delle asiatiche.

A deprimere i mercati è l'incertezza sull'accordo raggiunto a Washington per alzare il tetto del debito: manca ancora l'ufficializzazione. E una parte dei Repubblicani Usa non sono convinti.

Milano cede subito lo 0,73% in linea con Londra, Francoforte va giù dello 0,83% e Parigi di oltre un punto.

L'Asia ha vissuto una seduta da dimenticare. L'indice Pmi manifatturiero cinese cala ancora ai minimi da cinque mesi; la produzione industriale giapponese scende. Tutti fattori che pensano sui listini: Tokyo chiude a -1,4%, ma il peggiore è Hong Kong che scivola di due punti e mezzo.

Buone notizie invece dal gas naturale: ad Amsterdam ieri per la prima volta in 2 anni è sceso sotto i 24 euro per megawatt/ora. Oggi riparte a 24,5, ma da inizio anno ha perso il 67% .