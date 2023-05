Borse europee in cauto rialzo, scende la lira turca, gas sotto i 32 euro

Sotto osservazione anche dei mercati il voto in Tuchia. Si guarda in particolare al cambio euro/lira turca. Negli ultimi anni c'è stata una forte svalutazione della lira a causa della politica ultra-espansiva della banca centrale. 5 anni fa bastavano 5 lire turche per comprare un euro, oggi ne servono 21,36.

Nei giorni i scorsi i sondaggi favorevoli al leader dell'opposizione, che che promette una discontinuità sull'inflazione, avevano fatto recuperare terreno alla lira turca. Dopo il voto che invece vede il presidente Erdogan in vantaggio c'è stato un cambio di tendenza e l'euro è tornato ad apprezzarsi dello 0,72%.

La settimana dei mercati intanto è iniziata con i rialzi delle borse asiatiche, soprattutto di quella di Hong Kong, +1,68%. Nella notte la banca centrale cinese ha mantenuto invariati i tassi e ha adottato misure per aumentare la liquidità nel sistema finanziario, per sostenere la crescita.

Intanto in Europa avvio lievemente positivo: A Milano +0,31% per l'indice Ftse Mib dopo il +0,92% di venerdì che era stato dovuto a una serie di conti trimestrali di aziende quotate migliori delle attese.

In evidenza la contrazione dei prezzi delle materie prime. Nell'ultima settimana il petrolio è sceso del 4%, il Brent è scambiato a quota 73,94 dollari al barile.

Del'11% la discesa negli ultimi sette giorni del gas, che scende a 31,90 euro al megawattora, il minimo dal giugno 2021. Oggi -2,64%.

Non si muove lo spread Btp/Bund, a quota 188 punti base, con il rendimento del Btp decennale al 4,17%, dopo che venerdì sera l'agenzia Fitch ha confermato il rating di BBB sul debito italiano, con prospettiva stabile.