Borse europee in positivo grazie alle trimestrali

Dopo una striscia di sedute negative torna il segno più sui principali listini europei, sostenuti da una nuova serie di risultati trimestrali migliori delle attese. Milano è la migliore, a +0,92%; rialzi tra i 3 e i 5 decimi di punto percentuale per le altre piazze principali.

Tra i singoli titoli, a Piazza Affari da segnalare il balzo di Pirelli e Recordati, che salgono rispettivamente del +3,1% e del 2,3% proprio dopo i conti del trimestre. Mentre in Europa vola il settore del lusso, trainato in particolare dalla svizzera Richemont che guadagna quasi l'8% sull'onda di una forte risalita del fatturato legata al ritorno alla normalità in Cina. Griano in negativo invece gli indici americani: Dow Jones a -0,21%, Nasdaq a -0,48%.

Resta solido oggi il comparto delle banche regionali, dopo la nuova pioggia di vendite di ieri su PacWest, calata del 22,7% su rinovate voci di problemi di liquidità. Ennesimo crollo che ha portato una delle voci più importanti della finanza a stelle e strisce, il CEO di JpMorgan Jamie Dimon, a chiedere alla Sec, l'autorità di vigilanza sui mercati, uno stop alle vendite allo scoperto sui titoli del settore bancario.