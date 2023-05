Borse europee in rialzo in attesa delle banche centrali

Seduta positiva per Piazza Affari che sale dello 0,74% alla vigilia della riunione della Bce. In rialzo anche Londra +0,20% Parigi 0,24% Francoforte +0,56%. A trainare Milano sono i titoli bancari dopo i conti di Unicredit che ha chiuso il primo trimestre con un utile record di 2,1 miliardi di euro. Il titolo sale del 3,76%. In luce tutto il comparto, maglia nera Telecom -4,43%.

Prosegue il calo del prezzo del petrolio che scende a 72 dollari al barile a Londra, scende anche il gas, 36,8 euro al mwh.

Si rafforza l'oro, a 2.025 dollari l'oncia. A Wall Street si attende la decisione in serata della Fed. Gli indici sono contrastati. Male i bancari.