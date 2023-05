Borse europee positive con Milano che guida i rialzi chiudendo a +1,05%. Bene anche Francoforte +0,69% e Parigi +0,51%. Più debole Londra +0,19%. Wall Street gira in negativo con la pausa nelle trattative sul tetto del debito. A Piazza Affari in luce Interpump +4,40%, Hera +3,07% e Stellantis +3,99%. Male Mps -4,59% e A2a -1,89%. In chiusura cala il rendimento del Btp decennale, al 4,25%. Stabile il Brent a 75, 6 dollari, si rafforza l'euro sul dollaro a quota 1,0816.