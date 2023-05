Borse europee in rosso ed è ancora in stallo la trattativa sul debito Usa

Chiudono senza sorprese le borse europee una giornata all'insegna della debolezza. Milano cede lo 0,51%, Parigi la peggiore, perde l'1,33%. A pesare, il calo maggiore del previsto (a 48,5 da 50,2) degli indici del manifatturiero nell'eurozona. A Piazza Affari in luce Monte dei Paschi di Siena (+3,15) e Saipem (+3,59%). In difficoltà invece, come in tutta Europa, i titoli del lusso, si teme un rallentamento delle vendite negli Stati Uniti, così Moncler perde il 5,41% e Ferrari il 3,34%. E proprio negli Stati Uniti lo stallo sulla trattativa riguardo l'aumento del tetto al debito pubblico si riflette su Wall Street, dove il Nasdaq (-0,19) e il Dow Jones (-0,05%) sono sostanzialmente piatti. C'è tempo fino al primo giugno per evitare il default degli Stati Uniti.

Euro debole sul mercato monetario, si scambia a 1,0781 contro il Dollaro Prosegue invece ad Amsterdam il calo del gas, che resta sotto la soglia dei trenta euro megawattora. (29,64) In discesa anche l'oro, a 1960 dollari l'oncia. Risale invece il petrolio, il brent è a 76,24 dollari al barile.