Borse europee negative, attesa per il dato inflazione Usa

Mercati molto nervosi oggi, in vista di un dato sull'inflazione americana che domani potrebbe dire molto sull'efficacia delle decisioni di politica monetaria della Federal reserve. Indici europei tutti leggermente in negativo - Milano a -0,16%, la peggiore è Parigi che tocca il -0,75%. Non bastano a risollevare Piazza Affari i buoni risultati di Banco Bpm, che fanno volare il titolo del 7,55%, né quelli migliori delle attese di Banca Monte Paschi, che dopo un avvio in positivo ora perde oltre il 2%.

Segno meno anche per Wall Street, con gli indici principali ancora deboli dopo dati contrastanti in arrivo dall'economia reale - venerdì quelli molto positivi sul mercato del lavoro, ieri quelli più preoccupanti sul credito, che parlano di irrigidimento dei criteri per la concessione di prestiti per quasi la metà delle banche. Mentre ulteriore incertezza arriva dallo stallo sulle trattative sul tetto al debito, che dovrà essere aumentato entro inizio giugno per scongiurare il default.

Altro segnale di tensione il prezzo dell'oro, che resta sopra i 2.030 dollari all'oncia.