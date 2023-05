Borse europee negative dopo il rialzo dei tassi in Gran Bretagna

Sono sempre la banche centrali a dare il tono alla giornata per i mercati - oggi di nuovo negativo, con tutti i listini europei principali in calo. Milano è la peggiore, a -1,1%; perdono 7 decimi di punto Francoforte e Londra mentre Parigi, dopo un paio di sedute difficili, oggi resiste a -0,25%. Effetto di due notizie arrivate in tarda mattinata. Prima, la decisione della Banca d'Inghilterra di alzare di nuovo i tassi d'interesse, per la dodicesima volta consecutiva - un rialzo di soli 25 centesimi di punto, ma che comunque porta il tasso principale al 4,5%, ben al di sopra dei livelli europei e americani. La mossa era attesa, anche considerato che in Gran Bretagna l'inflazione resta sopra il 10%, ma comunque non aiuta i mercati a risollevarsi in una settimana negativa fin dall'inizio. Pesano poi anche i risultati del sondaggio della Banca centrale europea sulle aspettative d'inflazione degli operatori. Che prevedono un calo più lento rispetto a tre mesi fa, con un ritmo di aumento dei prezzi ancora al 5% tra dodici mesi.