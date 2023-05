Borse europee negative nonostante il calo dell'inflazione Usa

L'inflazione americana sorprende in positivo, passando sotto la soglia del 5%, ma non basta a tranquillizzare i mercati. Le Borse europee restano negative, con Milano a -0,44% e Parigi ancora la più penalizzata a -0,61%.

Ancora sotto la lente i titoli bancari, con l'indice settoriale a Piazza Affari che chiude in calo dell'1,7%. Più contrastati gli indici americani: in lieve calo del Dow Jones, a -0,23%, in rimbalzo a +0,75% il Nasdaq, sostenuto proprio dal dato dell'inflazione, scesa ai minimi da maggio 2021, che rafforza la probabilità, nelle percezioni degli operatori, di uno stop alla stretta monetaria e alla lunga striscia di rialzi dei tassi d'interesse, almeno negli Stati Uniti. Cosa che sarebbe particolarmente positiva proprio per il settore tecnologico, il più colpito dai rialzi dei tassi per il costante bisogno di rifinanziamento.