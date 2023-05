Borse europee piatte

Dopo un'apertura negativa hanno imboccato la risalita i principali listini europei.

Milano che aveva sfiorato nei primi minuti -0,5 per cento si è poi portata a ridosso della parità (-0,02) così come Londra (+0,02) e Francoforte (+0,03), solo Parigi resta a -0,27%.

L'incertezza politica continua a pesare sul listino di Istanbul, che dopo aver perso ieri oltre il 6 per cento oggi segna un -1,4%.

Attesi per oggi diversi dati macroeconomici europei come l'indice Zew sulla fiducia in Germania, la disoccupazione in Gran Bretagna.

Per quanto riguarda le borse asiatiche, positive Tokyo e Seul mentre in ribasso le borse cinesi, Shanghai cede oltre mezzo punto dopo i dati sulla produzione industriale di Pechino, cresciuta al 5,9% ma al di sotto delle aspettative che erano del 10,9. Stabile la disoccupazione cinese ma in aumento di un punto quella dei giovani soprattutto tra i 16 e i 24 anni.

Seduta positiva ieri a Wall Street ma i futures per oggi non prevedono nulla di buono. Timori legati allo stallo della trattativa sull'innalzamento del tetto del debito degli Stati Uniti.

Continua la discesa del gas, siamo a 32 euro megawattora, da dicembre scorso il prezzo è calato di oltre il 72 per cento .