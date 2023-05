Borse europee poco mosse, occhi sempre sulle banche

Avvio di settimana poco mosso per le altre piazze europee - Milano a +0,29%, Parigi e Francoforte intorno alla parità. In una seduta con pochi stimoli, passata la settimana delle decisioni delle banche centrali e in attesa del dato sull'inflazione americana in arrivo mercoledì, resta protagonista il settore bancario.

A Piazza Affari vola Montepaschi, che chiude a +5,8% dopo indiscrezioni di stampa che anticipano l'intenzione del Tesoro di ridurre la sua quota nel capitale, oggi al 64%, con cessione di titoli sul mercato, a patto che l'operazione sia vantaggiosa e che gli acquirenti siano in linea con l'interesse nazionale.

Occhi ancora sulle banche anche a Wall Street. Con gli indici principali poco mossi - cala dello 0,28% il Dow Jones, dello 0,24% il Nasdaq - la protagonista di giornata è la banca regionale Pac West. Titolo finito nel ciclone giovedì, dopo che i vertici avevano ammesso di stare valutando 'tutte le opzioni' per il futuro con potenziali investitori, pur escludendo che ci fosse una fuga di depositi, e in recupero da venerdì dopo l'annuncio di un taglio dei dividendi per preservare la solidità del capitale. Ma ancora non sui livelli di prima dello scossone, a conferma di un nervosismo di fondo.