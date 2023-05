Borse europee positive, Asia contrastata

L'ottimismo portato dall'accordo sul tetto del debito negli Stati Uniti continua a sostenere i mercati, con le Borse europee che aprono in moderato rialzo - Milano a +0,43%, rialzi appena sotto il mezzo punto percentuale anche per Parigi e Francoforte. Chiusa per festività Londra, così come Wall Street che oggi si ferma per il Memorial day.

Contrastate invece le piazze asiatiche. Rallentano Hong Kong e le Borse della Cina continentale, soprattutto Shenzhen che perde oltre l'1%. Bene invece Tokyo, che chiude a +0,95%, sostenuta anche dal ritorno in positivo del segmento dei semiconduttori, che secondo gli analisti dopo il periodo difficile degli scorsi anni per i problemi sull'approvvigionamento delle materie prime dovrebbe ritrovare slancio grazie al boom dell'intelligenza artificiale. Citiamo per esempio il titolo di Advantest, fornitore di componentistica per i chip: oggi sale del 3 e mezzo percento dopo aver guadagnato oltre il 25% sull'insieme della scorsa settimana.