Borse europee positive, bene i bancari

Avvio in rialzo dopo la pausa festiva per le borse europee: Milano la migliore sale dello 0,9% trainata dal comparto bancario e da Stm. Bene anche Francoforte +0,46% dopo il dato in calo delle vendite al dettaglio scese ben oltre le attese. Piatta Parigi +0,11%, Londra +0,30%. Riflettori puntati sui prezzi al consumo che usciranno in mattinata, in attesa della riunione della Bce di giovedi'. Sale lo spread, 188 punti base, il rendimento decennale si porta al 4,27%. Scende il prezzo del gas, 38 euro mwh, stabile il Brent a 79 dollari al barile.