Borse europee positive in attesa della Fed

Mercati nervosi in Europa e in Asia in attesa della doppia decisione di politica monetaria in arrivo tra stasera e domani - prima la Federal Reserve americana, poi la Banca centrale europea.

Le Borse europee partono comunque con il segno positivo; Milano spicca con un rialzo dell'1,1% trainata dal settore bancario e in particolare da Unicredit, che guadagna oltre il 5% dopo i conti trimestrali.

Segno meno invece per i mercati asiatici, in una giornata di scambi ridotti per la chiusura di Tokyo e delle Borse della Cina continentale. Seul perde quasi l'1%, Hong Kong oltre l'1,5 anche qui a trainare, stavolta al ribasso, sono i titoli bancari, che risentono delle tensioni ancora non placate negli Stati Uniti e dei segnali ormai evidenti di contrazione del credito legata proprio agli aumenti dei tassi.

Una contrazione messa nero su bianco dall'ultima indagine mensile della Bce sugli istituti dell'eurozona: quasi la metà dice di aver già irrigidito i parametri per concedere prestiti a imprese e privati, e oltre il 70% rileva in calo nella domanda di mutui.