Borse in calo, a Milano giù le banche

Negli Stati Uniti è il Memorial Day, nel Regno Unito è la bank holyday di primavera, mentre a Zurigo si festeggia la Pentecoste. Un clima di vacanza che riduce gli scambi e rende poco robusta la reazione negli Stati Uniti all'accordo sul tetto al debito, raggiunto nel fine settimana e che però deve ancora vedere il voto al Congresso e al Senato. Il dato clou della settimana sarà giovedì, quello sull'inflazione nell'Eurozona.

A Milano indice Ftse Mib in calo dello 0,58%, peggior risultato in Europa per il maggior peso del comparto bancario, che oggi scende dell'1%.

A Madrid -0,40% per l'indice di borsa, dopo l'annuncio di elezioni anticipate dopo il voto delle elezioni locali che ha penalizzato i partiti di maggioranza Psoe e Podemos.

Reazione a doppia faccia in Turchia dopo il ballottaggio che ha visto vincere di misura il presidente Erdogan: +4% per la Borsa di Istanbul, -0,40% per la lira nei confronti dell’euro. La valuta turca è sui minimi storici e negli ultimi 5 anni si è deprezzata del 70% nei confronti della moneta unica.